Василий Лановой и его супруга заразились коронавирусом

Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга актриса Ирина Купченко заразились коронавирусом. Несмотря на нормальное самочувствие врачи решили госпитализировать актера из-за его возраста. Об этом Купченко рассказала ТАСС.

Лановой сдал анализ на антитела и сделал ПЦР-тест. После того, как результат оказался положительным, актер прошел повторное тестирование, которое вновь подтвердило наличие вируса в организме. Купченко отметила, что ее супруг чувствует себя нормально, но врачи все равно решили не рисковать, так как актеру 86 лет.

Актриса заявила, что ее тест на наличие вируса также дал положительный результат. Она решила не ложиться в больницу, но рассказала, что пойдет в клинику и сделает компьютерную томографию. По данным агентства, намеченные на ближайшие дни спектакли с участием супругов в Театре имени Вахтангова отменены.

В ноябре 2020 года коронавирусом заразилась советская и российская артистка, звезда фильма «Разные судьбы» Татьяна Пилецкая. Изначально 93-летняя актриса думала, что простыла, но со временем почувствовала себя хуже. Вскоре лечащий врач прописал Пилецкой лекарства. Актриса отказалась от госпитализации, аргументировав решение тем, что «за всю жизнь не лежала в больнице».