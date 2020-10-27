Более 100 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом, сообщает ТАСС.

Во время выступления на заседании Совета при президенте по культуре и искусству директор театра Владимир Урин заявил, что болеют 124 человека — более трех процентов от численности всего рабочего коллектива. Несмотря на это, с сентября была отменена только одна постановка.

По словам Урина, вирус выявили как у артистов, так и у сотрудников технических цехов. «Мы за это время сыграли премьеру, в которой пригласили участвовать наших западных коллег. При всех сложностях они приехали и в течение августа репетировали. Мы открыли сезон новой премьерой», — заявил директор учреждения.

В апреле сообщалось, что у 34 сотрудников Большого театра выявлен коронавирус. У заразившихся не было никаких внешних признаков заболевания — ни кашля, ни высокой температуры. Их отстранили от участия в спектаклях.