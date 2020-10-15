Театр на Таганке затравили из-за отказавшейся надеть маску зрительницы

Театр на Таганке затравили из-за скандала с отказавшейся надеть маску зрительницей. После инцидента в Instagram-аккаунте театра появилось множество негативных комментариев.

Представителей учреждения начали называть фашистами после требования соблюдать меры безопасности, связанные с коронавирусом. Пользователи поинтересовались, почему артисты на сцене выступают без масок, в то время как от зрителей требуют носить средства индивидуальной защиты.

«Вы, наверное, никогда после этого уже не отмоете вашу репутацию. Зачем к вам ходить, если вы как нелюди себя ведете», — написала подписчица sobko.katya. «Отвратительно! Люди смотрят на нарушение прав человека и аплодируют? Что за бред! Это не театр, а гнилище! Дистанцию людям обеспечьте, а потом требуйте маску одеть!» — прокомментировала katy_skazka. «Позор. Так унизить девушку, знающую свои права и здравомыслящую. Просто не верится. Стадо в страхе», — добавила пользовательница с ником ekaterina_burlachenko.

Как сообщает ТАСС, 14 октября в театр вызвали полицию и Росгвардию из-за зрительницы, отказавшейся надеть маску. В связи с инцидентом спектакль «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» был задержан на один час.

Позднее режиссер постановки Алексей Франдетти отреагировал на случившееся в своем Instagram-аккаунте. Он призвал соблюдать установленные правила и любить театр. Его также раскритиковали в комментариях, обвинив в унижении зрительницы.