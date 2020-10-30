Российские актеры Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская заразились коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что артисты встречаются и живут вместе, поэтому Ендальцев, скорее всего, заразился от своей девушки. Чиповская сдала тест в аэропорту Домодедово. Когда звезде пришел положительный результат, ее возлюбленный также решил провериться и узнал, что у него COVID-19.

В настоящее время актеры находятся под наблюдением врачей. Они соблюдают режим самоизоляции.

31-летний Ендальцев известен по таким проектам, как «Просто представь, что мы знаем», «Стиляги», «Последний министр», «Выжить после», «Нереальная любовь» и «Психологини». 33-летняя Чиповская снималась в фильмах и сериалах «Последний министр», «Оттепель», «Шпион», «Гороскоп на удачу» и «Вычислитель».

14 октября стало известно, что актриса Кристина Асмус заразилась коронавирусом. Тогда она рассказала, что три дня у нее была температура выше 39 градусов и после принятия жаропонижающих средств не опускалась ниже 37,7. Помимо этого, у нее были такие симптомы, как кашель, ломота во всем теле и головная боль. Асмус пришлось дважды вызывать скорую.