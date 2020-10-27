Роман Виктюк попал в реанимацию из-за коронавируса

Театральный режиссер Роман Виктюк попал реанимацию после заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным ресурса, в настоящее время 83-летний театральный деятель находится в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве. Изначально его поместили в отделение второй терапии, однако затем состояние режиссера ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

Роман Григорьевич Виктюк — российский и украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка.

Ранее директор Большого театра Владимир Урин заявил, что коронавирусом заразились 124 сотрудника культурного учреждения, что составляет более трех процентов от численности всего рабочего коллектива. Несмотря на это, с сентября была отменена только одна постановка.