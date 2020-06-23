Роман Виктюк отреагировал на обвинение Валерия Райкова в изнасиловании

Театральный режиссер Роман Виктюк отреагировал на обвинение в адрес директора его театра Валерия Райкова в изнасиловании. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Виктюк назвал эти заявления враньем. «Я с ним разговаривал только что, никаких обвинений ему не предъявлено. Все», — сказал он.

Сам Райков посчитал чушью обвинения, выдвинутые против него 21-летней секретаршей театра. По его словам, он ничего не знает об этом инциденте.

Ранее во вторник стало известно, что секретарша обратилась с заявлением в полицию. Она отметила, что инцидент произошел на съемной квартире. Потерпевшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту обращения женщины проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов назначили необходимые экспертизы.

Утверждалось, что заслуженный работник культуры России Райков изнасиловал женщину 22 июня в квартире на улице Сокольнический вал, куда она приехала на деловую встречу. Они выпили, после чего девушка «почувствовала себя дурно».

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