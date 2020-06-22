Звезда «Дивергента» ответил на обвинения в изнасиловании 17-летней девушки

Американский певец, актер и диджей Энсел Эльгорт ответил на обвинения в изнасиловании 17-летней девушки Габби. Звезда «Дивергента» опубликовал пост на эту тему в своем Instagram-аккаунте.

«Я не могу сказать, что понимаю чувства Габби, но ее описание событий просто не соответствует тому, что произошло на самом деле. Я никогда ни на кого не нападал и никогда так не поступлю», — отметил артист.

Он признался, что действительно состоял в отношениях с 17-летней девушкой, когда ему самому было 20 лет. Он подчеркнул, что роман, случившийся в 2014 году, оказался коротким, однако был основан на обоюдном согласии. По словам Эльгорта, он некрасиво повел себя во время расставания и просто перестал отвечать на сообщения возлюбленной.

«Я испытываю отвращение и глубокий стыд из-за своего поступка. Мне правда жаль», — написал актер.

Ранее Габби заявила, что артист изнасиловал ее во время первого свидания. Девушка отметила, что молчала об этом много лет по просьбе Эльгорта, так как тот переживал, что инцидент может повлиять на его карьеру.

26-летний Энсел Эльгорт известен ролями в таких картинах, как «Дивергент», «Виноваты звезды», «Малыш на драйве», «Клуб миллиардеров» и «Щегол».

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