Названы самые неталантливые актеры

Портал Jezebel составил список актеров, которые плохо справляются со своей профессией, несмотря на свою популярность.

В перечень вошли такие звезды, как Бри Ларсон, Дженнифер Лоуренс, Николас Кейдж, Джон Траволта, Майкл Б. Джордан, Кристен Стюарт, Дэниэл Рэдклифф, Адам Сэндер, Гвинет Пэлтроу, Вин Дизель, Эмма Уотсон, Джессика Альба, Хлоя Грейс Морец, Энтони Маки, Эми Адамс, Арми Хаммер, Марк Уолберг, Кевин Костнер, Скарлетт Йоханссон, Эштон Кутчер, Крис Эванс, Галь Гадот, Энсел Элгорт, Анджелина Джоли и Сиенна Миллер.

Столь обширный список современных актеров вызвал негодование в сети. Под постом издания Jezebel в Twitter пользователи начали требовать удалить публикацию, напомнили о наградах, которые заслужили перечисленные артисты, и обвинили автора статьи в непрофессионализме. Кто-то даже предположил, что редактор нашел список из наиболее популярных актеров и выбрал звезд для статьи случайным образом.

В декабре 2018 года Forbes назвал Мэтью Макконахи самой переоцененной голливудской знаменитостью. За каждый доллар из своих гонораров он заработал продюсерам только 1,1 доллара.

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