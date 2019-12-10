Собянин отреагировал на смерть Лужкова

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал смерть его предшественника на этом посту Юрия Лужкова. Об этом градоначальник написал в Twitter-аккаунте.

О смерти бывшего столичного мэра стало известно ранее 10 декабря. Он скончался в возрасте 83 лет во время операции на сердце в одной из клиник города Мюнхен в Германии.

Вся галерея ««Москва — это не Мухосранск»» Продолжить Москва, 1994 год Фото: Александр Неменов / ТАСС 1 /12

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год. В сентябре 2010-го он был отстранен от должности указом президента Дмитрия Медведева с формулировкой «в связи с утратой доверия». В сентябре 2016-го президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В ноябре 2017-го Лужков опубликовал мемуары, в которых рассказал о причинах ухода с поста градоначальника. В Кремле книгу бывшего политика оставили без комментариев.

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