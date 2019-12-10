Раскрыты обстоятельства смерти Лужкова в Германии

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в одной из клиник города Мюнхен в Германии, когда ему проводили операцию на сердце. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Других подробностей телеканал не приводит.

О смерти бывшего мэра стало известно ранее 10 декабря. Отмечалось, что он скончался на 84-м году жизни.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год. В сентябре 2010-го он был отстранен от должности указом президента Дмитрия Медведева с формулировкой «в связи с утратой доверия». В сентябре 2016-го президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В ноябре 2017-го Лужков опубликовал мемуары, в которых рассказал о причинах ухода с поста градоначальника. В Кремле сочинения бывшего политика оставили без комментариев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!