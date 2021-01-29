Объявлены дата и место прощания с Василием Лановым

Церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым пройдет в понедельник, 1 февраля, в театре имени Вахтангова. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения Кирилл Крок.

«Прощание пройдет в нашем театре 1 февраля, оно состоится с 10:00 до 12:00 по московскому времени», — поведал Крок. Он также объявил, что похороны народного артиста состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище.

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Актер театра и кино Василий Лановой скончался 28 января. Он ушел из жизни в возрасте 87 лет. Ранее в январе народного артиста СССР госпитализировали с коронавирусом.

Василий Лановой трудился в театре имени Вахтангова более 60 лет. Он также известен по множеству знаковых ролей в кинематографе.