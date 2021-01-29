Мишустин вслед за Путиным выразил соболезнования в связи со смертью Ланового

Премьер-министр России Михаил Мишустин вслед за президентом Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с кончиной актера Василия Ланового. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 29 января.

Премьер назвал актера бесконечно талантливым, преданным своей профессии и театру.

Ранее в пятницу на сайте Кремля была опубликована траурная телеграмма, в которой Путин выразил соболезнования родным и близким Ланового. Глава государства назвал смерть артиста невосполнимой утратой.

Народный артист СССР Василий Лановой умер 28 января на 88-м году жизни. В начале января у него диагностировали коронавирус, последние несколько недель он провел в больнице в тяжелом состоянии. Актер получил широкую известность по ролям в фильмах «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны».

С 1957 года Лановой был актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. В 2015 году он стал соучредителем общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России».