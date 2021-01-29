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В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Ланового

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Госдуме выразили соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового.

Так, вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал его уход из жизни невосполнимой и горькой утратой. «Яркий и бесконечно талантливый, добрый, справедливый, мудрый. Великий», — написал он в Facebook.

Замглавы комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов заявил, что Лановой был мужественным и харизматичным артистом, разносторонне талантливой личностью. «Он жил всерьез, и хотя десятилетиями блистательно играл, в главном — в его чувствах и переживаниях, в любви к стране — не было игры, а была глубокая сила серьезности», — приводит его словам РИА Новости.

Ранее смерть артиста прокомментировали мэр Москвы Сергей Собянин, официальный представитель МИД Мария Захарова и художественный руководитель театра имени Вахтангова Римас Туминас.

Лановой скончался на 88-м году жизни после заражения в начале января коронавирусом. Перед смертью его состояние резко ухудшилось, хотя еще сутки назад медики утверждали, что оно стабильно. Актера подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию, позднее он пережил клиническую смерть.

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