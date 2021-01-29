Директор театра Вахтангова рассказал о будущем спектаклей с участием Ланового

Постановки с участием народного артиста СССР Василия Ланового снимут с репертуара театра имени Вахтангова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя учреждения Кирилла Крока.

«Спектакли с участием Василия Семеновича Ланового, а это "Посвящение Еве" и "Последние луны", были поставлены специально для него и на него. И последний спектакль — на Ланового и Купченко. Поэтому с ними придется распрощаться», — подчеркнул директор театра Вахтангова.

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О смерти 87-летнего актера Василия Ланового стало известно 28 января. В этот день состояние артиста резко ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию. Лановой был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в январе вместе с супругой Ириной Купченко.

Василий Лановой — народный артист СССР, с 1957 года служил в театре имени Вахтангова. За свою карьеру он также исполнил более 70 ролей в кинофильмах.