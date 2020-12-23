Россияне выступили против мигрантов и дешевого жилья

Инициатива Минстроя России по организованному завозу трудовых мигрантов на стройплощадки, что должно поспособствовать строительству более дешевого жилья, не понравилась россиянам. Об этом свидетельствует исследование портала по поиску работы Superjob.

Против выступили 71 процент участников опроса, поддержали идею только 10 процентов. Еще 19 процентов затруднились дать ответ. Чем младше респонденты и чем меньше они получают, тем лояльнее они к рабочим из-за рубежа.

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Так, против предложения ведомства выступили только 49 процентов опрошенных в возрасте до 24 лет, но 77 процентов тех, кто старше 45. Против мигрантов выступают 74 процента тех, чей доход более 80 тысяч рублей, и только 66 процентов граждан с доходом до 30 тысяч. Среди мужчин противников этой идеи 75 процентов, среди женщин — 67 процентов.

Иная картина наблюдается среди представителей кадровых служб строительных компаний, где 36 процентов респондентов поддержали Минстрой. Правда, и среди них 57 процентов все же выступают против. Другие сотрудники строительных компаний настроены максимально негативно — 81 процент считают предложение чиновников вредным.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов. Размер выборки для кадровых служб строительных компаний — 200 человек, остальных сотрудников — 300 человек.

Минстрой внес в правительство законопроект упрощенного въезда иностранных рабочих. Он перекладывает почти все обязательства с мигрантов на работодателей, единственное, что они должны сделать, это получить патент. Поводом для идеи стали сообщения о нехватке рабочей силы на стройках из-за пандемии коронавируса.

Ранее в ведомстве надеялись, что рост безработицы снизит проблему нехватки персонала, но ожидания не оправдались. Россияне считают, что зарплаты на стройке занижены. Ситуация принимает угрожающий характер, поскольку резкое повышение зарплат повысит конечную стоимость жилья, а недостаток строителей приведет к срыву проектов. И то, и другое ударит по рынку жилья и тем самым поставит под вопрос запуск нового инвестиционного цикла.