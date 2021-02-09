Российские компании столкнулись с трудностями из-за нехватки иностранцев

Российские компании столкнулись с трудностями из-за задержки оформления документов на ввоз иностранных специалистов в страну. Из-за этого они вынуждены откладывать модернизацию производств и выпуск новой продукции, пишет РБК.

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Проблема с оформлением касается в первую очередь отечественных компаний, которые используют иностранное оборудование. Из-за пандемии процедура стала занимать в два-три раза больше времени. Срок оформления приглашения и визы для иностранных специалистов — около шести недель.

Профильные ведомства, куда направляются списки иностранных сотрудников для въезда, могут рассматривать документы от двух недель до нескольких месяцев. В результате из-за нехватки иностранных специалистов возникают, например, задержки в модернизации и ремонте производственного оборудования.

Ранее стало известно, что на стройках Москвы не хватает примерно 15-20 тысяч рабочих. На дефицит кадров повлияла пандемия коронавируса, поскольку мигранты не могут приехать из-за закрытых границ. По итогам 2020 года Россия оказалась на четвертом месте среди стран с наибольшим числом мигрантов, их количество в стране составило 12 миллионов. Лидерами рейтинга признали США, Германию и Саудовскую Аравию.