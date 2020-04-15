Раскрыты главные заблуждения иностранцев по поводу России

Раскрыты главные стереотипы о России, в которые верят иностранные туристы, пока не побывают в стране и не пообщаются с ее жителями. Об этом пишет Russia Beyond The Headlines.

В первую очередь, путешественники сомневаются, что в российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, может быть безопасно. Вдобавок многие из них введены в заблуждение по поводу качества обслуживания в сетях быстрого питания — для них становится сюрпризом, что подобные заведения в России зачастую располагают лучшими условиями, нежели чем аналогичные кафе за границей.

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Кроме того, не меньше зарубежных граждан поражают российские фаст-фуд рестораны, в которых подают блины с черной икрой и другие деликатесы. При этом не все иностранцы знают, что россияне умеют поддержать «светскую беседу», хотя далеко не все владеют английским языком. «У многих просто нет необходимости учить этот сложный и страшный язык, потому что они редко ездят за границу», — указано в материале.

Наконец, туристы не осознают в полной мере, насколько российские зимы могут быть холодными, а дороги на территории страны и пренебрегающие правилами водители — опасными. Также многим путешественникам, как правило, неизвестно, что в ряде регионов, за пределами двух столиц, также есть множество достопримечательностей и там при особом стечении обстоятельств действительно можно встретить «медведей на улицах».

24 января специалисты составили рейтинг, в котором названы самые привлекательные для иностранцев места в России. Топ российских регионов, которыми больше всего интересовались иностранные туристы осенью 2019 года, возглавляет Москва. Вторую строчку в списке занял Санкт-Петербург, а третье место — Калининградская область.

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