Половина россиян согласились бросить Россию ради работы

Пандемия коронавируса привела к тому, что люди стали реже переезжать из-за работы. Теперь трудовые мигранты расхотели работать в Америке, а Канада оттеснила США с первого места по популярности в качестве места работы. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической компании Boston Consulting Group (BCG), копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие 209 тысяч респондентов из 190 стран. Эпидемия COVID-19 существенно повлияла на отношение людей к работе за границей. В целом их заинтересованность в переезде ради работы уменьшилась, и их начали привлекать страны, которые смогли лучше других противостоять коронавирусу. «Пандемия COVID-19 добавила новую переменную, заставив людей осторожнее относиться к международной релокации. А с развитием удаленного формата многие ощутили, что смогут развивать карьеру виртуально, без необходимости переезжать», — заметил старший партнер BCG Райнер Штрак.

47 процентов россиян готовы уехать из страны ради работы

Только 50 процентов респондентов готовы уехать из своей страны ради работы (для сравнения в 2014 и 2018 году, когда проводились аналогичные исследования, таких было 64 и 57 процентов соответственно). Из почти 17 тысяч респондентов из России готовность уехать ради работы выразили 47 процентов (против 45 и 46 процентов в 2014 и 2018 году). При этом на фоне развития удаленки 59 процентов опрошенных россиян высказали заинтересованность в работе на иностранную компанию, непредставленную в России, оставаясь при этом на родине.

Готовность к переезду теперь напрямую зависит от эпидемиологической ситуации. Лидерами нового рейтинга стали страны, успешно справляющиеся с распространением коронавируса: Канада, Австралия и Япония. Низкое число заболеваний резко подняло позиции Сингапура и Новой Зеландии, которые стали новичками рейтинга. Напротив, постоянные локдауны негативно сказались на позициях европейских стран: Германия и Франция снизили привлекательность для трудовых мигрантов, а Италия и Испания вовсе выпали из первой десятки. Популярность городов тоже зависит от успехов в борьбе с коронавирусом. Например, Абу-Даби, Сингапур и Токио стали больше привлекать трудовых мигрантов, а Нью-Йорк, Барселона и Берлин — меньше.

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Отказ от переездов ради работы стал очевиден и внутри России. В своих городах хотят остаться в основном жители Верхней Пышмы, Колпино, Жукова, Краснодара, Всеволжска, Иркутской области и Москвы. Наибольшую готовность к переезду выразили жители Малоярославца, Грозного, Обнинска, Владикавказа и Махачкалы. С другой стороны, московские работодатели стали чаще искать сотрудников в регионах. Доля приглашений кандидатам из регионов выросла до 49 процентов в конце года (в начале года она составляла 45 процентов). Активнее всего работников из других регионов брали московские компании из отраслей культуры и искусства.

Выводы BCG частично подтверждаются недавним исследованием международного кадрового агентства Kelly Services, в котором россияне раскрыли свои представления о работе мечты. Наиболее привлекательной большинство респондентов назвали работу в международной компании. А из отраслей самой желанной для россиян оказались IT и интернет и телеком: такие компании лучше остальных адаптировались в условиях изменений на рынке.