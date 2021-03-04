Экономика
 
Последние новости
В МИД России объяснили невозможность прививать граждан в посольствах
США показали «прорыв» российского С-400
Американских радикалов заподозрили в намерении повторить штурм Капитолия
Снайпер убил спасавшего детей сотрудника полиции ДНР
В МИД России назвали паноптикумом предложение Авакова об иновещании на русском
Тысячи россиянок захотели сняться в фильме на МКС
США назвали способ для России избежать новых санкций
Адвокат назвала срок пребывания Навального в СИЗО
Байден продлил санкции против России
Новости партнеров
Прослушать новость

Половина россиян согласились бросить Россию ради работы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ellen Wulfhorst / Reuters

Пандемия коронавируса привела к тому, что люди стали реже переезжать из-за работы. Теперь трудовые мигранты расхотели работать в Америке, а Канада оттеснила США с первого места по популярности в качестве места работы. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической компании Boston Consulting Group (BCG), копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие 209 тысяч респондентов из 190 стран. Эпидемия COVID-19 существенно повлияла на отношение людей к работе за границей. В целом их заинтересованность в переезде ради работы уменьшилась, и их начали привлекать страны, которые смогли лучше других противостоять коронавирусу. «Пандемия COVID-19 добавила новую переменную, заставив людей осторожнее относиться к международной релокации. А с развитием удаленного формата многие ощутили, что смогут развивать карьеру виртуально, без необходимости переезжать», — заметил старший партнер BCG Райнер Штрак.

47
процентов россиян
готовы уехать из страны ради работы

Только 50 процентов респондентов готовы уехать из своей страны ради работы (для сравнения в 2014 и 2018 году, когда проводились аналогичные исследования, таких было 64 и 57 процентов соответственно). Из почти 17 тысяч респондентов из России готовность уехать ради работы выразили 47 процентов (против 45 и 46 процентов в 2014 и 2018 году). При этом на фоне развития удаленки 59 процентов опрошенных россиян высказали заинтересованность в работе на иностранную компанию, непредставленную в России, оставаясь при этом на родине.

Готовность к переезду теперь напрямую зависит от эпидемиологической ситуации. Лидерами нового рейтинга стали страны, успешно справляющиеся с распространением коронавируса: Канада, Австралия и Япония. Низкое число заболеваний резко подняло позиции Сингапура и Новой Зеландии, которые стали новичками рейтинга. Напротив, постоянные локдауны негативно сказались на позициях европейских стран: Германия и Франция снизили привлекательность для трудовых мигрантов, а Италия и Испания вовсе выпали из первой десятки. Популярность городов тоже зависит от успехов в борьбе с коронавирусом. Например, Абу-Даби, Сингапур и Токио стали больше привлекать трудовых мигрантов, а Нью-Йорк, Барселона и Берлин — меньше.

Отказ от переездов ради работы стал очевиден и внутри России. В своих городах хотят остаться в основном жители Верхней Пышмы, Колпино, Жукова, Краснодара, Всеволжска, Иркутской области и Москвы. Наибольшую готовность к переезду выразили жители Малоярославца, Грозного, Обнинска, Владикавказа и Махачкалы. С другой стороны, московские работодатели стали чаще искать сотрудников в регионах. Доля приглашений кандидатам из регионов выросла до 49 процентов в конце года (в начале года она составляла 45 процентов). Активнее всего работников из других регионов брали московские компании из отраслей культуры и искусства.

Выводы BCG частично подтверждаются недавним исследованием международного кадрового агентства Kelly Services, в котором россияне раскрыли свои представления о работе мечты. Наиболее привлекательной большинство респондентов назвали работу в международной компании. А из отраслей самой желанной для россиян оказались IT и интернет и телеком: такие компании лучше остальных адаптировались в условиях изменений на рынке.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Потерявшие работу россияне не смогли снова трудоустроиться
Россиянам раскрыли способ добиться выплаты зарплаты
Уволенным в пандемию россиянам вернут работу
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 9 февраля

Почти даром

Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
18:21 1 марта

Сбер утвердил принципы этики искусственного интеллекта

17:45 1 марта

Половина россиян оказались не в курсе появления нового налога

16:50 1 марта

Цены на бензин в России резко пошли в рост

Экономика00:01 5 февраля

Пленных не берут

Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния
16:30 1 марта

Российские автомобилисты станут платить больше налогов

15:58 1 марта

Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят

15:11 1 марта

Подорожание оливкового масла в России опровергли

Экономика00:0430 января

Ваше сиятельство

В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
14:37 1 марта

Состояние российских богачей резко выросло

15:19 1 марта

ВТБ предложил «весенний» вклад «Новое время» с доходностью до 5,3 процента

13:45 1 марта

Мировая экономика оказалась в долговой яме

Россия
В России разработали предсказывающий тяжесть COVID-19 «калькулятор»
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
Митрополит назвал либеральное движение в России «дном ада» и осудил подростков
Михаил Мишустин«К врачам я отношусь очень трепетно с детства»
Михаилу Мишустину — 55. Что он говорил о своей несостоявшейся профессии, котлетах и коронавирусе
Скворцова спрогнозировала начало третьей волны COVID-19
Михаил Горбачев«Ну вы меня понимаете»
Михаилу Горбачеву 90 лет. Что он говорил о США, перестройке, Ельцине и Иисусе Христе
Осужденный по делу «Нового величия» пожаловался в ЕСПЧ на изнасилование молотком
Все материалы
Мир
МИД рассказал о причине новых антироссийских санкций ЕС и США
«Есть вещи, которые нельзя совершать даже принцу»
Саудовский принц нажил много врагов на пути к престолу. Теперь его обвиняют в убийстве одного из них
Россия рассказала о стоящей за партнерством ЕС и США русофобии
Николя СаркозиСуд отправил Николя Саркози в тюрьму за коррупцию
Бывший президент Франции за подкуп судьи проведет год за решеткой
США не увидели наглядных результатов авиаудара по Сирии
В Белом доме сочли ошибкой отмену ограничений по коронавирусу
Все материалы
Бывший СССР
Представители Тихановской ответили на обвинения в попытке захвата Гомеля
«Он не может принимать адекватные решения»
В Армении армия пошла против Пашиняна из-за его слов об «Искандерах». У премьера не осталось союзников
В Молдавии сделали первую прививку от коронавируса
«У них свои интересы и цели»
Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти
Зеленский привился от коронавируса
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Суд разрешил арестовать Анатолия Шария
Все материалы
Экономика
Путин поручил защитить россиян с кредитами
Найдется все
В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги
Матвиенко возмутилась ценами на цветы перед 8 Марта
Ответить за банкротство
Кредиторы «Дека» требуют привлечь к ответственности «Сити Инвест Банк»
Назван способ получать пенсию в 50 тысяч рублей
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Водородная бомба
Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов
Все материалы
Силовые структуры
Суд отпустил задержанного за создание ОПГ вора в законе Колю Киргиза
«На меня смотрело какое-то жуткое существо»
На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
Россиянин получил семь лет за стрельбу из пистолета в заполненном супермаркете
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
«Скопинский маньяк» вышел на свободу после 17 лет заключения
«Прибыль делят смотрящие и надзиратели»
 
Охранник признался в надругательстве над ученицами российской школы
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Хоккеиста Панарина обвинили в избиении девушки
Бывший тренер припомнил историю 10-летней давности. Но не привел никаких доказательств
Взять столицу
Суперматч «Челси» — МЮ и замах «Сити» на 14-ю победу подряд — главные интриги тура АПЛ
Настя Люкин«Я горда быть русской и выступать за Америку»
Советские чемпионы уехали в США за лучшей жизнью. Как их дочь выиграла Олимпиаду и стала звездой
«Он сжал зубы и пошел биться»
Как смерть 23-летнего боксера после чемпионского боя навсегда изменила правила поединков
Все материалы
Культура
Назван лучший драматический фильм по версии «Золотого глобуса»
Без вены виноватая
Героин для поп-звезды, новые супергерои Marvel и ЛГБТ-школьники: главные сериалы марта
Сериал «Ход королевы» завоевал «Золотой глобус»
«Он стал мужчиной-любоголиком, дамским угодником, ходоком»
История россиянина, который пытался купить любовь, но не нашел ее и стал клиентом психотерапевта
«Борат 2» получил «Золотой глобус»
От блюза до «абъюза»
Земфира выпустила первый альбом за восемь лет. Каким он получился?
Звезде «Черной пантеры» посмертно вручили «Золотой глобус»
Все материалы
Интернет и СМИ
Яровая нажаловалась Бастрыкину на TikTok
«Все только и делают, что хвалят себя»
Маск зовет на разговор Путина, Соловьева банят биониклы: что не так с нашумевшей соцсетью Clubhouse?
Иностранцы заподозрили двойное куриное яйцо в связях с Россией
Метаморфозы жизни
Люди и звери, красоты и ужасы: 2020 год глазами лучших фотографов
Ведущим «Дома-2» придумали новое шоу
«Люди жаждут интимного опыта»
Порноактрисы хотят доказать миру, что они обычные люди. Для этого они покоряют YouTube
Соцсети начнут отчитываться об удалении запрещенного в России контента
Все материалы
Ценности
Модель OnlyFans объяснила достижение эффекта аномально тонкой талии на фото
«Это женский инстинкт самосохранения»
Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
Стилистка раскрыла необычный способ обновить гардероб без вложений
«Почему я не сделала этого раньше?»
Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
Женщина запустила бренд косметики и заработала 3 миллиона рублей за 20 дней
«Мы были принципиально неверны друг другу»
Как советская школьница сбежала в США, стала моделью и вышла замуж за знаменитого писателя
Парень устал от отказов в работе из-за его лица, сделал пластику и стал моделью
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
На Украине появятся почтовые марки с голыми женщинами
Козленок-циклоп с двумя зрачками в одном глазу родился на Филиппинах
«Одним утром я проснулась и поняла: блин, а я не в кино»
История россиянки, которая переехала в Милан за любовью и нашла дело всей жизни
Знакомые много лет подруги оказались разлученными в детстве сестрами
Мальчик поймал гигантскую рыбу вдвое тяжелее себя
Все материалы
Российский Subaru XV обновился и подорожал
Mitsubishi Pajero Sport для России: объявлены цены и комплектации
До дилеров новинка доберется в мае 2021 года
Объявлены полуфиналисты конкурса «Всемирный автомобиль года»
Toyota Yaris: автомобиль года в Европе
Победитель и финалисты конкурса Car of the Year 2021
Volvo представила электрическое кросс-купе C40 Recharge
Забытые и малоизвестные Toyota: они вас поразят
Вездеход круче «Крузака», отчаянное ретро, среднемоторный суперкар и другие редкие Тойоты
Представлен маленький кроссовер Hyundai Bayon
Все материалы
Дом
Квартиры в Москве подорожали по инерции
«У меня начались панические атаки»
История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
Джонсон создаст благотворительный фонд для оплаты «золотых обоев» в квартире
Интимная зона
У каждого второго жителя Земли нет нормального туалета. Как это угрожает жизням миллионов людей?
Британцы задумали строить дома в стиле игры Minecraft
Илон Маск создаст собственный город
Уперлись в потолок
Квартиры в Москве больше не дорожают. Ждать ли падения цен на жилье?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы