Россияне расхотели переезжать ради работы

На фоне пандемии коронавируса и введенных из-за нее ограничений россияне расхотели переезжать в другие города ради работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру». Тем не менее опрос показал, что наибольшую готовность к переезду выразили жители Малоярославца, а меньше остальных переехать хотели бы те, кто живет в Пушкине.

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На втором месте по готовности к переезду оказалась столица Чеченской Республики город Грозный — 29 процентов соискателей оттуда рассматривают вакансии в других городах и регионах России. 27 процентов жителей готовы покинуть ради работы Обнинск, 26 процентов — Калугу, 23 процента — Владикавказ, а 21 процент — Махачкалу. Не хотят переезжать ради работы жители Верхней Пышмы, Колпино, Жукова, Краснодара, Всеволжска, Иркутской области и Москвы. Исследование проводилось на основе 320 тысяч резюме соискателей из разных регионов страны.

С другой стороны, московские работодатели начали чаще искать сотрудников в регионах. Доля приглашений кандидатам из регионов выросла до 49 процентов в конце года (в начале года она составляла 45 процентов). Активнее всего работников из других регионов брали московские компании из отраслей культуры и искусства.

По результатам недавнего исследования международного кадрового агентства Kelly Services выяснилось, о какой работе мечтают россияне. Наиболее привлекательной большинство респондентов назвали работу в международной компании. А из отраслей самой желанной для россиян оказались IT и интернет и телеком: такие компании лучше остальных адаптировались в условиях изменений на рынке.