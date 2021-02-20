Регионы собрались оставить москвичей без работы

Московские работодатели начали чаще искать сотрудников в регионах, пишет РБК со ссылкой на данные исследования hh.ru.

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Доля приглашений кандидатам из регионов выросла до 49 процентов в конце года (в начале года она составляла 45 процентов). Активнее всего работников из других регионов брали московские компании из отраслей культуры и искусства.

Также интерес к кандидатам из регионов вырос у столичных работодателей из сфер услуг, общественной деятельности и благотворительности, медицины и фармацевтики, IT и логистики. Причиной этого стал, в том числе, переход на удаленный режим работы. Такая тенденция может оставить часть москвичей без работы.

Ранее россияне рассказали о работе мечты. Наиболее привлекательной большинство респондентов назвали работу в международной компании (63 процента), далее по степени привлекательности следуют работа в российской частной компании (26 процентов), государственной бизнес-компании (8 процентов) и в российских госструктурах (3 процента).

Из отраслей самой желанной для россиян оказались IT и интернет, телеком (9 процентов). Также популярными остаются консалтинг (8 процентов), производство и сырье, банковский сектор (обе по 7 процентов).