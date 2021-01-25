Россияне рассказали о работе мечты

Россияне рассказали, какой, по их мнению, должна быть работа мечты. Об этом говорится в исследовании международного кадрового агентства Kelly Services, копия которого имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Так, наиболее привлекательной большинство респондентов назвали работу в международной компании (63 процента), при этом текущим местом работы такие компании являются только для 46 процентов опрошенных. Далее по степени привлекательности следуют работа в российской частной компании (26 процентов), государственной бизнес-компании (8 процентов) и в российских госструктурах (3 процента). Из отраслей самой желанной для россиян оказались IT и интернет, телеком (9 процентов) — такие компании лучше остальных адаптировались в условиях изменений на рынке.

Еще популярными остаются консалтинг (8 процентов), производство и сырье, банковский сектор (обе по 7 процентов), медицина и фармацевтика, управление персоналом, искусство, развлечения, массмедиа (все по 6 процентов), а также административная работа (5 процентов). Наименее популярными респонденты назвали бухгалтерию, строительство и маркетинг (4 процента), торговлю, туризм и ресторанный бизнес (3 процента), а также страхование, охрану и безопасность (1 процент).

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При устройстве на работу большинство соискателей (60 процентов) обращают внимание на зарплату и соцпакет, а также стабильность компании и ее финансовую устойчивость. Самыми важными составляющими соцпакета стали ДМС (69 процентов), корпоративное обучение (44 процента) и возможность удаленной работы (40 процентов). Официальное оформление и белая зарплата оказались важны для 33 процентов опрошенных.

Кроме того, соискатели также обращают внимание на профессионализм коллег, возможность карьерного роста, комфортную атмосферу в компании, гибкий график и удобное расположение офиса. При этом ради хорошей зарплаты работники готовы со многим мириться. Например, 49 процентов участников опроса согласны на рутинную работу, 34 процента готовы к регулярным переработкам, а 33 процента смирятся с отсутствием карьерного роста.

Как отметила генеральный директор Kelly Services Россия и Польша Екатерина Горохова, в условиях пандемии коронавируса людям стало важно работать в финансово-стабильной компании и получать белую зарплату. «В условиях кризиса финансовая устойчивость компании и официальное оформление — это единственная гарантия, что при расставании работодатель поступит с сотрудниками порядочно», — прокомментировала она. Исследование проводилось декабре 2020-го — январе 2021 года, в нем приняли участие более 940 работников.

Ранее в январе сервис «Работа.ру» провел опрос, который показал, что большинство россиян (80 процентов) сталкивались с ложью в вакансиях работодателей. Наибольшее количество неправдивой информации касалось уровня заработной платы — это отметили 55 процентов респондентов. Кроме того, 37 процентов опрошенных указали на то, что сталкивались с неверной информацией о трудовых обязанностях, а 36 процентов были обмануты условиями труда.

Что касается желаемого размера зарплаты, то в среднем по стране он составляет 158 тысяч рублей в месяц, но между стремлениями мужчин и женщин есть существенные отличия. В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 193 тысячи рублей, а женщины — 120 тысяч. Желаемый заработок мужчин в Москве — 198 тысяч рублей, а женщин — 129 тысяч рублей.