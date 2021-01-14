Россияне назвали размер желаемой зарплаты

Россияне назвали сумму, которую хотели бы получать раз в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру». В среднем граждане выразили желание получать зарплату в 158 тысяч рублей, но между стремлениями мужчин и женщин есть существенные отличия.

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Опрос показал, что в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 193 тысячи рублей, а женщины — 120 тысяч. Желаемый заработок мужчин в Москве — 198 тысяч рублей, а женщин — 129 тысяч рублей. Опрос проводился среди трех тысяч пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны.

В конце 2020 года сообщалось, что почти две трети россиян (64 процента) собираются откладывать деньги на черный день в 2021 году, поскольку боятся последствий экономического кризиса. Возможное увольнение или задержку зарплаты поводом для сбережений назвали 35 процентов респондентов. Четверть назвали причинами накоплений форс-мажорные обстоятельства, например болезнь.

В январе 2021-го ВЦИОМ представил результаты опроса, который показал, что более трети россиян (36 процентов) сочли текущую экономическую ситуацию в стране плохой. Около 15 процентов считают, что дела в экономике страны идут хорошо. Еще 45 процентов назвали положение дел в экономике нормальным.