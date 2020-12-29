Россияне собрались откладывать на черный день

Почти две трети россиян (64 процента) собираются откладывать деньги на черный день в 2021 году, поскольку боятся последствий экономического кризиса. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», пишут «Ведомости».

Из них 40 процентов хотели бы сохранять 10 процентов дохода каждый месяц, еще 37 процентов намерены копить даже активнее — чтобы у них оставалось до 20 процентов заработанного. В настоящее время накопления есть у 28 процентов респондентов, при этом более половины (52 процента) копили по 10 процентов с зарплаты, а четверть — по 20 процентов.

Возможное увольнение или задержку зарплаты поводом для сбережений назвали 35 процентов респондентов. Четверть ответили на вопрос о причинах накоплений форс-мажорные обстоятельства, например болезнь.

Между тем главный аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов отмечает, что потенциал накоплений в стране достаточно ограничен, поскольку у 20 миллионов человек доходы ниже прожиточного минимума. Все деньги у них тратятся на текущее потребление, и дополнительно сократить его такие люди не смогут.

В свою очередь управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов заметил, что накоплениям мешает и инвестиционная безграмотность, когда люди в кризис покупают дорогие товары длительного пользования, чтобы не потерять накопленное.

Ранее социологический опрос, подготовленный Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ), показал, что главным страхом россиян во время пандемии коронавируса стала потеря работы. Таким образом ответили 37 процентов опрошенных. А вот за возможное обесценивание своих накоплений переживают только четыре процента жителей России.