Россияне рассказали о своем главном страхе во время пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социологический опрос, подготовленный Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ).

Согласно данным исследования, 37 процентов жителей страны боятся потерять работу на фоне эпидемии коронавируса. Более 20 процентов опрошенных заявили, что опасаются того, что им перестанут выплачиваться зарплаты и пенсии.

В то же время отмечается, что благодаря сдерживанию инфляции и оздоровлению финансового сектора все меньше россиян переживают из-за роста цен. Так, только 17 процентов респондентов отметили в качестве основного экономического риска рост цен на регулярно покупаемые товары и услуги. При этом всего четыре процента жителей России опасаются возможного обесценивания своих накоплений.

Ранее сообщалось, что более 12 миллионов россиян уволили во время пандемии коронавируса в стране. В общей сложности с 1 апреля по 1 декабря 2020 года работы лишились 12,16 миллиона жителей страны. По данным правительства, в этот же период принято на работу 12,23 миллиона человек. На начало декабря численность безработных в стране, стоящих на учете в службе занятости, составила 3,144 миллиона.