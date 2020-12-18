Власти России собрались резко сократить число безработных

В течение года власти России намерены резко сократить число безработных. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, их станет на 1,3 миллиона меньше, передает РИА Новости.

На встрече с предпринимателями в рамках форума семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия» он объяснил, что это требования президента Владимира Путина.

«Нам президент жесткую установку поставил, понимаете, сократить число безработных, ну на 1,3 миллиона за год», — подчеркнул он. Белоусов не уточнил, за счет чего предполагается решать эту задачу.

Путин в ходе пресс-конференции 17 декабря признал, что уровень безработицы в стране вырос с 4,7 процента в январе до 6,3 процента. До этого президент отмечал, что увеличение числа нетрудоустроенных остается одним из главных вызовов для России и мира, а борьба с этой проблемой идет недостаточно активно.

Также глава государства назвал амбициозной, но реальной цель снизить долю граждан, живущих за чертой бедности, с 13 процентов до 6,5 процента.

Ранее консалтинговая компания FinExpertiza указала, что официальные данные о безработице в России сильно занижены. По мнению аналитиков, во втором квартале года в официальную статистику не попали 4,87 миллиона безработных россиян — это больше, чем половина от общего количества.

Между тем на этой неделе Минстрой предложил новую схему завоза трудовых мигрантов в Россию. В ведомстве объяснили, что в сфере строительства не хватает рабочих, а российских граждан предлагаемые условия не устраивают. Ситуация уже приобретает угрожающие масштабы.