Путин потребовал снижения безработицы

Президент России Владимир Путин поручил снизить показатели безработицы в стране до уровня 2019 года, пишет РИА Новости.

Глава государства назвал реальной задачу к концу 2021 года снизить безработицу до уровня 2019-го и потребовал от правительства конкретных мер по увеличению занятости. Темпы снижения безработицы пока не позволяют говорить о кардинальном переломе ситуации на рынке труда, отметил президент.

После пиковых значений в августе безработица начала снижаться, в настоящее время она составляет около 6,3 процента. Путин добавил, что меры поддержки бизнеса в России в условиях пандемии в целом сработали.

В общей сложности с 1 апреля по 1 декабря 2020 года работы лишились 12,16 миллиона россиян. По данным правительства, в этот же период принято на работу 12,23 миллиона человек. На начало декабря численность безработных в стране, стоящих на учете в службе занятости, составляет 3,144 миллиона. В действительности безработных может быть в разы больше.

В середине ноября стало известно, что на фоне пандемии коронавируса число получателей пособий по безработице в стране увеличилось в пять раз по сравнению с 2019 годом. В конце декабря прошлого года в органах службы занятости в качестве безработных числилась 691 тысяча человек.