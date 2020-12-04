Подсчитано число уволенных в пандемию россиян

Более 12 миллионов россиян уволили во время пандемии коронавируса в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановления правительства о продлении временных правил предоставления работодателями информации об увольнении и расторжении договоров с работниками.

В общей сложности с 1 апреля по 1 декабря 2020 года работы лишились 12,16 миллиона жителей страны. По данным правительства, в этот же период принято на работу 12,23 миллиона человек. На начало декабря численность безработных в стране, стоящих на учете в службе занятости, составляет 3,144 миллиона.

Как пишет агентство, предполагается увольнение 119 344 россиян, в отпуск без сохранения зарплаты отправлены 74 818 человек, в простое находятся 232 155 человек, неполный день работают 338 031 человек. В связи с этим предложено продлить действие временных правил предоставления работодателями информации об увольнении и расторжении договоров с работниками до 31 марта следующего года.

В середине ноября сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса число получателей пособий по безработице в России увеличилось в пять раз по сравнению с 2019 годом. В настоящее время показатель начал постепенно снижаться.