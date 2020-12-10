В Москве отмечено сокращение числа безработных

Столичные центры занятости трудоустроили в Москве около 160 тысяч человек с начала года. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Для помощи в поисках работы москвичи могут обратиться в городскую службу занятости населения.

«Впервые с начала пандемии общее количество зарегистрированных безработных в Москве начало снижаться. На сентябрь 2020 года пришелся пик регистрируемой безработицы, вызванной пандемией — 3,04 процента, на начало декабря этот показатель составил 1,73 процента. Благодаря работе службы занятости населения Москвы, с сентября еженедельно находят работу около 7 тысяч человек. Всего же с января 2020 года трудоустроено около 160 тысяч», — рассказала вице-мэр.

В ноябре более 20 тысяч соискателей нашли работу с помощью службы занятости, это в 2 раза больше аналогичного периода 2019 года.

Если рассматривать отраслевую структуру открытых предложений на рынке труда, в ноябре наблюдался рост количества вакансий в сфере IT, транспорта и логистики, строительной индустрии и ЖКХ.

Более 4 тысяч кандидатов трудоустроились на позиции системного администратора, аналитика в области информатики, оператора ЧПУ, технолога, сварщика и инженера-лаборанта. Соискатели активно ищут работу в транспортные и логистические компании на должности менеджеров по логистике, водителей.

В связи с введением ряда ограничений и снижением потребительского спроса наблюдается уменьшение количества вакансий в сервисной индустрии, однако работу в этой отрасли по-прежнему найти можно. В ноябре 35 процентов соискателей трудоустроились в сервисной индустрии на вакансии специалистов с отраслевой спецификой — стилисты, косметологи, официанты, повара и другие.

Около 23 процентов людей нашли работу в сфере оптовой и розничной торговли на должности менеджера по продажам, менеджера по ключевым клиентам, продавца-консультанта, кассира, кладовщика, продавца непродовольственных товаров.

Главная задача службы занятости города Москвы — трудоустройство людей, потерявших работу. Если соискателю не удалось найти работу в течение 11 дней, то ему будет присвоен статус безработного. Последующая перерегистрация статуса безработного - не автоматическая формальная процедура, а важный этап предложения вакансий и организация собеседования с работодателем.

Для помощи в трудоустройстве жители могут обратиться к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы – службе занятости населения города Москвы. Сделать это можно на сайте Центра занятости населения «Моя работа» czn.mos.ru, в 56 отделах трудоустройства, 50 из которых расположены в центрах госуслуг «Мои Документы» города Москвы, во флагманских центрах с расширенным набором услуг: центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1. и ул. Шаболовка, д.48, в специализированном центре занятости «Моя карьера» для жителей старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, д.1, стр. 1.