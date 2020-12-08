В Москве пациентам выдано на дом более 2,2 миллиона упаковок льготных лекарств

С начала октября почти 245 тысяч москвичей получили лекарственные препараты на дом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Почти 245 тысяч московских пациентов льготных категорий получили лекарства на дом с начала октября. Большая часть лекарственных препаратов предназначена для борьбы с диабетом и болезнями системы кровообращения. Горожане с такими заболеваниями находятся в группе риска, поэтому в нынешней эпидобстановке им особенно важно беречь свое здоровье и не подвергать себя лишней опасности заразиться коронавирусом. Адресная доставка препаратов осуществляется социальными работниками или выдается родственникам при предъявлении рецепта и подтверждающих документов. В общей сложности пациентам выдано более 2,2 миллиона упаковок лекарств», — сообщила вице-мэр.

Препараты выдаются строго по назначению врача и могут быть выписаны на длительное курсовое лечение. Данные меры продиктованы необходимостью максимально оградить пациентов из групп риска от необходимости дополнительно посещать медицинскую организацию в связи с профилактикой новой коронавирусной инфекции. Следует отметить, что льготные категории пациентов обеспечиваются лекарственными препаратами бесплатно, а в случае с болезнями системы кровообращения, при наличии подтвержденного диагноза независимо от наличия льготного статуса. Для получения лекарств даже не нужно выходить из дома.

Напомним, перед применением любых лекарственных средств необходимо проконсультироваться с медицинским специалистом. Только врач может оценить состояние здоровья пациента и сделать вывод о необходимости назначения тех или иных препаратов, дозировке и длительности приема.

Департамент здравоохранения города Москвы напоминает, что под симптомами ОРВИ может скрываться новая коронавирусная инфекция, которая может протекать как в легкой форме, так и приводить к тяжелым последствиям для здоровья и жизни. Заниматься самолечением опасно, и при признаках заболевания необходимо вызвать врача.