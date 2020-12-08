Более 120 социальных НКО получили гранты правительства Москвы

В Москве завершился конкурс грантов для социально ориентированных НКО. 126 проектов получили гранты правительства Москвы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

7 декабря 2020 года столичный Департамент труда и социальной защиты населения объявил итоги конкурса грантов для НКО социальной сферы «Москва — добрый город». Грантовую поддержку получили 126 проектов некоммерческих организаций. Реализация этих инициатив станет реальной поддержкой для москвичей в непростых жизненных ситуациях.

«В это непростое время некоммерческим организациям как никогда нужна государственная поддержка, чтобы продолжать реализовывать социальные проекты, развивать свою деятельность, помогать особо уязвимым категориям жителей. Благодаря победе в конкурсе грантов "Москва — добрый город" у некоммерческих организаций будут необходимые ресурсы для работы. 126 НКО стали победителями конкурса, через их проекты, помощь будет оказана более 40 тысячам москвичей», — прокомментировала вице-мэр.

Среди победителей конкурса известные благотворительные фонды и общественные организации, помогающие социально уязвимым категориям граждан.

Благотворительные фонды «Лыжи мечты» и «Преодолей-ка», оказывающие помощь детям и взрослым с нарушениями опорно-двигательного аппарата, реализуют проекты, направленные на реабилитацию и абилитацию детей с инвалидностью. По мнению экспертов, социальная адаптация и совместные досуговые мероприятия помогают людям с инвалидностью вести полноценную жизнь не меньше, чем реабилитационные занятия. Оба проекта направлены на создания сообществ детей и родителей, где в комфортной среде дети и взрослые могут раскрыть свой потенциал, поделиться опытом, получить поддержку, а главное — поддерживать результаты реабилитации.

Победу в конкурсе одержали фонды, помогающие ментальным инвалидам. Например, благотворительные фонда «Синдром любви» и «Единение». Фонды помогут в реабилитации и социальной адаптации через занятие спортом и физической культурой. Благотворительный фонд «Синдром любви» реализует программу по организации футбольных состязаний для детей с синдромом Дауна, а фонд «Единение» поможет людям с расстройствами аутистического спектра и их семьям справиться с психологическим напряжением, возникающим из-за заболевания и сложностей с принятием в обществе.

Автономная некоммерческая организация «Свято-Софийский социальный дом» поможет родителям особых детей справиться с эмоциональным выгоранием из-за необходимости постоянного нахождения с ребенком-инвалидом. НКО предоставит профессиональную обученную няню, которая сможет на время подменить уставших родителей.

С организацией дневной занятости и возможным трудоустройством инвалидов поможет Фонд «Качества жизни». НКО проводит обучение трудовым навыкам и организует посильную трудовую деятельность в специально созданных интеграционных мастерских на территории психоневрологических интернатов.

В этом году многие НКО подали на конкурс проекты в помощь людям, исключенным из социума. Например, общественная организация «Справедливая помощь доктора Лизы» получила грант для создания реабилитационного центра для людей, оказавшихся без средств к существованию и проживающих на улице. Или Благотворительный фонд «Дети+», помогающий ВИЧ-инфицированным детям и подросткам вести полноценную жизнь. В рамках проекта НКО поможем своим подопечным обучиться социально ответственному поведению и жизни в социуме.

К реализации грантовых проектов будет привлечено более 5 тысяч социальных волонтеров. Еще 2,2 тысячи волонтеров будут обучены в рамках реализации социальных проектов.

Второй отраслевой конкурс грантов для СО НКО социальной сферы «Москва — добрый город» был объявлен 1 сентября. Цель конкурса — поддержать некоммерческие организации, которые максимально приближены к людям, знают их проблемы и оказывают социальную помощь.

Узнать больше о проектах НКО-победителей можно на сайте конкурса. Кроме того, все проекты-победители грантового конкурса будут добавлены на интерактивную карту «Социальный навигатор» на сайте Департамента труда и социальной защиты населения. Этот онлайн-сервис помогает москвичам найти ближайшую организацию, где можно получить необходимую социальную услугу: поиск работы и бесплатное обучение, психологическая и юридическая помощь, помощь бездомным, поддержка людей с инвалидностью, реабилитация детей-инвалидов и многое другое.

На карте «Социального навигатора» отображены социальные услуги города и сервисы НКО, которые получили гранты правительства Москвы, а также некоторые проекты корпоративной социальной ответственности бизнеса. Всего — почти 140 услуг в 22 категориях по более чем 650 адресам в Москве. Сервисом ежемесячно пользуются более 60 тысяч пользователей.