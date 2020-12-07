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Власти Москвы назвали ситуацию с COVID-19 «марафоном без конца и края»

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Ситуация с COVID-19 похожа на марафон, и его конца пока не видно, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы боремся с этой заразой, уже девять месяцев длится наш марафон, и не видно ему ни конца ни края», — сказала она.

Ранее Ракова завила, что власти Москвы надеются на победу над коронавирусом в ближайшие несколько месяцев. Сейчас ведется активная работа по выявлению москвичей, которые контактировали с заболевшими COVID-19. В кол-центре в одну смену работают 450 специалистов по обзвону. Только с октября 2020 года это позволило определить более 360 тысяч контактных лиц.

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