Россияне стали брать больше займов «до зарплаты»

Количество выданных в России займов «до зарплаты» (до 30 тысяч рублей) в ноябре 2020 года выросло на 13,1 процента в годовом выражении. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В ноябре россияне получили 1,72 миллиона единиц микрозаймов. В январе-ноябре лидерами по этому показателю стали Москва, Московская область и Краснодарский край. Выдача кредитов «до зарплаты» полностью восстановилась после сокращения весной 2020 года, отмечают эксперты.

В некоторых регионах граждане стали брать значительно больше ссуд, самую серьезную динамику роста за 11 месяцев показала Кемеровская область (плюс 14,4 процента).

В октябре 2020 года в России было выдано 1,67 миллиона единиц микрозаймов. Это на 11,4 процента больше, чем годом ранее. Эксперты отметили, что основными получателями таких ссуд стали 20-летние граждане.