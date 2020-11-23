Россияне начали активнее брать кредиты «до зарплаты»

В октябре 2020 года в России было выдано 1,67 миллиона единиц микрозаймов, что на 11,4 процента больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Россияне начали активнее брать ссуды. В январе-октябре 2020 года было выдано 15,65 миллиона единиц, что на 0,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего займов получили жители Москвы, Московской области, Краснодарского края, а также Свердловской и Кемеровской областей.

Сегмент ссуд «до зарплаты» полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с карантинными мероприятиями, отмечают эксперты. В апреле падение по сравнению с мартом составило 26,4 процента.

Ранее сообщалось, что основными получателями микрозаймов в стране стали 20-летние граждане. В августе почти треть новых микрозаймов (31,4 процента) оформили люди младше 30 лет. Доля займов россиянам старше 40 лет, наоборот, упала. Самое стремительное сокращение выдач произошло в группе 50-59 лет (на 2,4 процентных пункта).