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Увеличился рост выплат россиян по проблемным долгам

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Жители России стали лучше платить по «плохим» кредитам и микрозаймам после пандемии коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» с опорой на исследование коллекторского агентства ID Collect.

Результаты исследования показали, что в период с марта по май вовремя заплатили по долгам 72 процента клиентов банков с проблемными кредитами, при этом в промежуток с июня по август этот показатель вырос до 76 процентов. Аналогичный рост показателей произошел также среди клиентов микрофинансовых организаций: весной обещания заплатить сдержали 58 процентов клиентов, летом — уже 63 процента.

В ID Collect подчеркнули, что контакты должников с коллекторами показывают обратную тенденцию. С марта по май на связь выходили 36 процентов клиентов банков с просроченными долгами, с июня по август контактность снизилась до 33 процентов. У клиентов МФО эти цифры составили 32 и 29 процентов соответственно.

С начала года доля «плохих» кредитов выросла на 0,7 процента. За июль общий объем просроченных розничных займов вырос на четыре процента и достиг 955,4 миллиарда рублей.

Ранее в сентябре в Центробанке назвали дешевые кредиты ненужными для россиян. По словам первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой, это связано с тем, что объем пересмотра условий составил только четыре процента. При этом в августе соответствующие заявки подали в три раза меньше клиентов, чем в мае. Кроме того, в качестве наименее заинтересованного в снижении ставок сектора Юдаева назвала малый и средний бизнес.

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