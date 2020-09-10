В Центробанке назвали дешевые кредиты ненужными для россиян

Реструктуризация кредитов из-за пандемии коронавируса практически завершена, уже в августе поток соответствующих обращений к банкам сократился в разы. Об этом рассказала первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, передает ТАСС.

По ее словам, ситуация на рынке кредитования складывалась лучше, чем ожидали в регуляторе. Населению дешевые кредиты оказались практически не нужны — объем пересмотра условий составил только четыре процента. При этом в августе соответствующие заявки подали в три раза меньше клиентов, чем в мае.

Такая же динамика наблюдается для крупных компаний. В качестве наименее заинтересованного в снижении ставок сектора Юдаева назвала малый и средний бизнес. Количество обращений от него сократилось в 14 раз по сравнению с маем, хотя они уже успели получить максимальный объем реструктуризации — 14,3 процента.

Это больше, чем для крупных компаний, где показатель составляет 13,3 процента. Кроме того, первый зампред ЦБ отметила, что часть реструктуризаций связана не с ухудшением финансового положения заемщиков, а со снижением ставок.

Ранее опрос экспертного центра при бизнес-омбудсмене показал, что заплатить отложенные в рамках господдержки налоги к концу года не смогут 40 процентов компаний. При этом более четверти респондентов оценивают свое положение как кризис или катастрофу.

Между тем глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков призвала кредитные организации как можно быстрее списывать плохие долги, иначе риски в банковской системе возрастут.