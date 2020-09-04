Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков призвала кредитные организации как можно быстрее списывать плохие долги, иначе риски в банковской системе возрастут, пишет «Коммерсантъ».

По ее словам, российская финансовая система «очень хорошо» прошла кризис, так что к концу года прибыль банков может достигнуть триллиона рублей. В этих условиях система может позволить себе снять с баланса невозвратные кредиты.

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Для этого банки могут воспользоваться предоставленными им послаблениями. На данный момент запас капитала, превышающий требования регулятора, составляет 5,9 триллиона рублей. Этого хватит, чтобы зарезервировать более 10 процентов всех кредитов. Такова же доля реструктуризации банковских кредитов текущего года. Набиуллина указала, что даже если вернуть не удастся каждый третий кредит, банковская система останется очень прочной.

Если финансовые организации не поспешат, то могут столкнуться с потерей доверия инвесторов из-за некачественного портфеля. Глава ЦБ напомнила, что в такую яму попадали японская экономика 1990-х годов, европейские страны в ходе глобального кризиса 2008 года, а также Россия, которая в те же сроки повела себя аналогичным образом.

Она указала, что накопление плохих долгов может обнулить усилия Центробанка по расчистке банковского сектора в последние годы, в рамках которой множество банков лишились лицензий.

Ранее немецкое издание Die Welt назвало Набиуллину главной спасительницей российской экономики. По мнению газеты, денежно-кредитная политика Центробанка смягчила экономические последствия коронавируса и падение цен на нефть, а политика правительства помогла в куда меньшей степени.