У белорусских банков начались проблемы

Рейтинги от международного рейтингового агентства S&P крупнейших банков Белоруссии — Беларусбанка, Белагропромбанка и Банка БелВЭБ — помещены в список на пересмотр с негативными ожиданиями из-за ряда проблем. Об этом говорится в сообщении организации, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Главной причиной стали ускорившийся отток вкладов и повышенный спрос на валюту, которые, в свою очередь, связаны с ситуацией после президентских выборов. Негативный эффект могут оказать государственные ограничения на хождение иностранной валюты или движение капитала, если их введут, а также отсутствие адекватной поддержки от Нацбанка.

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Эксперты не исключают быстрого сокращения запасов ликвидности банков. В конце текущего и начале следующего года слабые экономические показатели белорусской экономики могут снизить и прибыльность, и капитализацию указанных банков. Если это произойдет, то все три банка в течение трех месяцев лишатся рейтинга «В».

В S&P отмечают, что ситуация в экономике и политическая неопределенность уже привели к обесцениванию курса национальной валюты на 20 процентов по отношению к доллару. В дальнейшем банки могут столкнуться с массовыми неплатежами по кредитам. Запасы капитала белорусских банков оцениваются как низкие по международным стандартам.

Ранее о возможности снижения собственных рейтингов Беларусбанка, Белинвестбанка, Белгазпромбанка и БПС-Сбербанка заявили в аналитическом агентстве Moody's,