Россияне назвали главные страхи в 2021 году

Каждый девятый россиянин больше всего боится, что новый год окажется хуже прошлого. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, передает РИА Новости.

Оказалось, что 11 процентов россиян назвали своим главным страхом то, что 2021 год будет хуже 2020-го. Об образовании детей тревожатся 7 процентов, еще 6 процентов боятся продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений.

Кроме того, 5 процентов опрошенных опасаются одиночества и обвала рубля, а для 4 процентов главный страх заключается в том, что границы не откроют.

При этом аналитики отмечают, что страх безработицы опрошенные указывали чаще всего. Так, 33 процентов боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу, 27 процентов боятся безденежья, а 17 процентов тревожатся о здоровье, своем и близких.

Совсем не испытывают страхов в отношении 2021 года 22 процента россиян. При этом наиболее бесстрашные — молодежь до 24 лет (25 процентов) и россияне с доходом более 80 тысяч рублей в месяц (27 процентов). «Молодежь больше всех переживает о закрытых развлекательных учреждениях (9 процентов), а россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей - о закрытых границах (7 процентов)», — отмечается в исследовании.

В конце декабря сообщалось, что почти две трети россиян (64 процента) собираются откладывать деньги на черный день в 2021 году, поскольку боятся последствий экономического кризиса. Возможное увольнение или задержку зарплаты поводом для сбережений назвали 35 процентов респондентов. Четверть ответили на вопрос о причинах накоплений форс-мажорные обстоятельства, например болезнь.