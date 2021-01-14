Более трети россиян сочли ситуацию в экономике плохой

Более трети россиян (36 процентов) сочли текущую экономическую ситуацию в России плохой. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

Материалы по теме В собственном соку В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции? Сорвали покровы Что будет с рублем, нефтью и ценами на еду в России в 2021 году

Около 15 процентов считают, что дела в экономике страны идут хорошо. Еще 45 процентов назвали положение дел в экономике нормальным. Кроме того, 47 процентов россиян заявили, что их жизнь вполне устраивает, еще 26 процентов оказались ею недовольны.

На вопрос о ситуации в стране почти половина опрошенных (47 процентов) сказали, что она в целом хорошая, почти столько же (48 процентов) заявили, что она скорее плохая.

Ранее россияне назвали желаемый размер зарплаты в 2021 году. Граждане в среднем хотят получать зарплату на уровне 158 тысяч рублей. Однако москвичи надеются в среднем зарабатывать 175 тысяч рублей, а жители Санкт-Петербурга — 164 тысячи рублей.

Около семи процентов россиян заявили, что согласны зарабатывать до 29 тысяч рублей, еще 18 процентов хотели бы получать от 30 до 40 тысяч рублей. Около 24 процентов согласны на зарплату от 50 до 69 тысяч рублей