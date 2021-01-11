Женщины в России оказались главными жертвами коронавируса

Женщины по всему миру, в том числе в России, оказались главными жертвами пандемии коронавируса. Причиной стало то, что они больше мужчин заняты в наиболее пострадавших отраслях экономики. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Клара Феррейра Маркес.

«Как и везде, они [российские женщины] сильнее пострадали от пандемии, учитывая их чрезмерную представленность в наиболее пострадавших секторах экономики, таких как розничная торговля», — пишет Клара Феррейра Маркес. Она отметила, что россиянки также сталкиваются с давлением со стороны государства с традиционными устоями, которое пытается с их помощью противостоять демографическому спаду.

Как пишет агентство, несмотря на то, что исторически женщины в России составляют примерно половину трудоспособного населения, их зарплаты на треть (30,6 процента) меньше, чем у российских мужчин. Это один из самых высоких зарплатных разрывов среди стран с высоким и средним уровнем доходов. Лучше, чем в России, ситуация в таких государствах, как Коста-Рика, Мексика, Албания и Турция.

С 1 января 2021 года Минтруд сократил список профессий, запрещенных для женщин в России. Теперь они среди прочего могут работать машинистами электропоездов в Московском метро, дальнобойщиками, трактористками, а также служить на кораблях. Под запретом для женщин в стране остаются около 100 профессий, в том числе, например, работа пожарным.

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