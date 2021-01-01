Стали известны изменения в жизни россиян с января 2021 года

C 1 января 2021 года россиян ожидают изменения в социальной сфере, в том числе индексация пенсий, увеличение МРОТ и массовая вакцинация от коронавируса. Также, согласно закону, принятому осенью 2020-го, в новом году ставки акцизов на табачные изделия поднимут значительно выше инфляции — на 20 процентов.

В Минфине подсчитали, что увеличение акцизов поднимет цену средней пачки сигарет на 20 рублей (примерно до 140 рублей), что объясняется необходимостью бороться с потреблением табака. В указанном законе установлены и новые акцизы на спиртное, которые повышены на четыре процента. Кроме того, с января все спиртное, продаваемое в России, будет поступать в реализацию с федеральными специальными марками «Гознака».

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Также в 2021-м аналитики прогнозируют россиянам рост цен на коммунальные услуги в среднем более чем на четыре процента. Изменения в новом году будут ожидать и госслужащих: с апреля их предельная численность в стране сократится.

Россияне, которые зарабатывают свыше пяти миллионов рублей в год, с 2021 года будут платить в казну больше денег. Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для них поднята с 13 до 15 процентов. В числе изменений также значится рост материнского капитала: после рождения первого ребенка теперь выплатят 483 882 рубля (в прошлом году было 466 617), а после второго — 639 432 рубля (в прошлом году — 616 617).

Кроме того, с начала года страховые пенсии неработающим пенсионерам повышаются на 6,3 процента. В итоге средняя выплата по стране составит 17 444 рубля. Также в России увеличили минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум: с 1 января 2021 года величина МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц, а сумма прожиточного минимума — 11 653 рубля.

В числе прочих изменений сообщалось о сокращении списка запрещенных для женщин профессий, введении наказаний для чиновников за хамство и запрете мата в социальных сетях.