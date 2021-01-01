В России увеличили МРОТ и прожиточный минимум

В России увеличили минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум: с 1 января 2021 года величина МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц, а сумма прожиточного минимума — 11 653 рубля. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован ранее на едином портале правовой информации.

Теперь МРОТ будет рассчитываться, исходя из показателя медианной заработной платы.

Материалы по теме С барского плеча В России подняли подоходный налог для самых богатых. Как это поможет бедным? Ну, поехали Что изменится в жизни россиян с 1 января?

«С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42 процентов», — отмечается в тексте документа.

30 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будет изменена методика подсчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). Так, с 2021 года она будет рассчитываться, исходя из показателя медианной заработной платы.

В конце декабря россиянам напомнили об увеличении зарплат в 2021 году.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 1 января 2021 года МРОТ вырастет на 5,5 процента, до 12 792 рублей, и впервые превысит прожиточный минимум.

По расчетам Минтруда, прожиточный минимум пенсионера в 2021 году будет на уровне около 10 022 рубля. При этом среднедушевой прожиточный минимум будут определять в зависимости от медианного среднедушевого дохода (по итогам 2019 года он составил 26 365 рублей). Прежде прожиточный минимум на душу населения рассчитывался на основании потребительской корзины.