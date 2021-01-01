В России увеличили МРОТ и прожиточный минимум

В России увеличили минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум: с 1 января 2021 года величина МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц, а сумма прожиточного минимума — 11 653 рубля. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован ранее на едином портале правовой информации.
Теперь МРОТ будет рассчитываться, исходя из показателя медианной заработной платы.
«С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42 процентов», — отмечается в тексте документа.
30 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будет изменена методика подсчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). Так, с 2021 года она будет рассчитываться, исходя из показателя медианной заработной платы.
В конце декабря россиянам напомнили об увеличении зарплат в 2021 году.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 1 января 2021 года МРОТ вырастет на 5,5 процента, до 12 792 рублей, и впервые превысит прожиточный минимум.
По расчетам Минтруда, прожиточный минимум пенсионера в 2021 году будет на уровне около 10 022 рубля. При этом среднедушевой прожиточный минимум будут определять в зависимости от медианного среднедушевого дохода (по итогам 2019 года он составил 26 365 рублей). Прежде прожиточный минимум на душу населения рассчитывался на основании потребительской корзины.