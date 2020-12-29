Россиянам напомнили об увеличении зарплат в 2021 году

Все работодатели в 2021 году обязаны повысить заработные платы согласно Трудовому кодексу России, размер индексации зависит от индекса роста потребительских цен на товары и услуги. Об этом в беседе с агентством «Прайм» напомнила глава HR-службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

Повысить зарплаты должны и те работодатели, у которых кто-то из сотрудников получает меньше величины МРОТ. При этом, по Трудовому кодексу, руководство не может платить работающим на условиях полного трудового дня зарплату ниже МРОТ. «Сам порядок индексации законодательно не установлен, законодательство устанавливает лишь обязанность работодателя ее осуществлять», — отметила специалист.

Краснянская указала, что государственные и местные органы власти и учреждения индексируют заработные платы согласно трудовому законодательству и иными нормативными актами, другие работодатели — согласно коллективным договорам и соглашениям. Наличие таких договоров с прописанным порядком индексации зарплат проверяют сотрудники налоговой службы. Вместе с тем, констатировала эксперт, по факту индексация в коммерческих организациях не делается и даже не прописана в договорах.

Ранее российские экономисты перечислили профессии, где в 2021 году могут вырасти зарплаты. По мнению экономиста Константина Селянина, повышения зарплат следует ожидать в тех отраслях, где это позволяет сделать экономика. Прежде всего, это касается сфер онлайн-потребления и онлайн-образования. Другой эксперт, Виталий Калугин, заявил, что повышение зарплат более вероятно в IT-компаниях, а также среди риэлторов.