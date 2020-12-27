Российские экономисты назвали профессии с ожидаемым ростом зарплат в 2021 году

Российские экономисты перечислили профессии, где в 2021 году могут вырасти зарплаты. Эксперты назвали их в беседе с Ura.ru.

По мнению экономиста Константина Селянина, повышения зарплат следует ожидать в тех отраслях, где это позволяет сделать экономика. Прежде всего, это касается сфер онлайн-потребления и онлайн-образования, поскольку доходы в них выросли во время пандемии и будут расти в следующем году.

Другой эксперт, Виталий Калугин, заявил, что повышение зарплат более вероятно в IT-компаниях. «Люди, которые связаны с IT, привязаны по зарплате к валюте. То есть, чтобы удержать программистов на месте, надо платить им примерно столько же, сколько они получали бы, уехав на Кипр или в Чехию», — сказал он.

Калугин добавил, что на рост доходов могут рассчитывать и риелторы, поскольку рынок недвижимости обещает быть активнее, чем в 2020 году.

Ранее сообщалось, что россияне раскрыли ожидания от зарплаты в 2021 году. Согласно результатам опроса онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, более половины (59 процентов) граждан ожидают ее повышения, а 36 процентов просто мечтают о стабильности.