В российских школах появится новая должность

Новую должность советника по воспитательной работе введут в десяти регионах России с марта 2021 года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Его слова передает «Российская газета».

Работникам на этой должности полагается надбавка в размере 15 тысяч рублей По словам Кравцова, такие специалисты окажут значимую поддержку учителям и тем, кто занимается организацией воспитания.

Новые сотрудники будут организовывать воспитательную работу, а также налаживать взаимодействие образовательных организаций с общественными детскими организациями в рамках деятельности школ.

Ранее заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова заявила, что российским учителям решили изменить зарплаты. Она подчеркнула, что оклад учителей должен гарантированно составлять 70 процентов от средней зарплаты по региону, а минимальные размеры ставок и окладов работников в виде базовых должны получить статус федеральных гарантий.