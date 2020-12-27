Россия
 
Последние новости
Собянин объявил о записи на вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 60 лет
Стало известно о долгах Петросяна из-за Степаненко
Тысячи дальнобойщиков застряли на границе с Францией
Назван лучший болевой прием года в MMA
Гинцбург раскрыл подробности испытаний «Спутника V» и вакцины AstraZeneca
Буйный пассажир умер во время задержания в московском метро
Глава Минздрава Франции призвал не праздновать Новый год
Лавров отреагировал на принятие в США «акта Родченкова»
Новый Хабиб пообещал «размазать» Макгрегора
Новости партнеров
Прослушать новость

В российских школах появится новая должность

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Антон Уницын / РИА Новости

Новую должность советника по воспитательной работе введут в десяти регионах России с марта 2021 года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Его слова передает «Российская газета».

Работникам на этой должности полагается надбавка в размере 15 тысяч рублей По словам Кравцова, такие специалисты окажут значимую поддержку учителям и тем, кто занимается организацией воспитания.

Новые сотрудники будут организовывать воспитательную работу, а также налаживать взаимодействие образовательных организаций с общественными детскими организациями в рамках деятельности школ.

Ранее заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова заявила, что российским учителям решили изменить зарплаты. Она подчеркнула, что оклад учителей должен гарантированно составлять 70 процентов от средней зарплаты по региону, а минимальные размеры ставок и окладов работников в виде базовых должны получить статус федеральных гарантий.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кравцов рассказал, кто из педагогов получит новую надбавку в 15 тысяч
Российским учителям решили изменить зарплаты
Директоров российских школ предложили выбирать на общественных конкурсах