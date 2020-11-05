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Директоров российских школ предложили выбирать на общественных конкурсах

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Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков предложил выбирать директоров российских школ на общественных конкурсах. Письмо с такой инициативой он направил заместителю министра просвещения Виктору Басюку. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

В письме политик напомнил, директора школ назначаются учредителями в лице уполномоченного регионального органа исполнительной власти или местного самоуправления. Однако, считает Даванков, их следует избирать на альтернативной основе в открытом общественном конкурсе, а заказчиками их работы должны выступать коллективы учителей, советы родителей, советы учащихся.

Вместе с тем Даванков предлагает сохранить за учредителем право обоснованно освобождать избранного директора от занимаемой должности, например, в случаях, когда он не соблюдает или существенно нарушает устав школы.

В сентябре эксперты назвали ОБЖ самым бесполезным и устаревшим уроком в школе. По мнению HR-специалиста Зулии Лоиковой, этот предмет можно преподавать факультативно и в новых форматах: например, приглашать специалистов из экстренных служб, чтобы они поделились опытом. Позже министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о планах скорректировать школьную программу по ОБЖ, дополнив блоками о мошенничестве, деструктивном поведении в социальных сетях и угрозе игромании.

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