В Госдуме предложили выплачивать по десять тысяч рублей на сборы в школу

В правительство России на отзыв направлен законопроект о ежегодной выплате родителям школьников по десять тысяч рублей к началу нового учебного года. Об этом рассказал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутаты от фракции ЛДПР, поддержавшие законопроект, отмечают, что в результате пандемии коронавируса финансовое положение многих семей значительно ухудшилось. Они добавили, что сборы первоклассника к 1 сентября могут обойтись родителям в 20 тысяч рублей. Парламентарии также выступают за ежегодное индексирование данной выплаты.

В случае принятия закона о выплатах родителям школьников он выступит в силу с 1 января 2021 года.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Государственную Думу законопроект, согласно которому неработающие россияне, ухаживающие за инвалидами, могут получить право на ежемесячные выплаты в размере десять тысяч рублей. Согласно документу, гражданам, которые занимаются уходом за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, государство будет ежемесячно выплачивать десять тысяч рублей с ежегодной индексацией.