В России семикратно вырос спрос на учебные столы для дома

За последние два месяца в России стали чаще покупать учебные столы и парты, спрос вырос в семь раз год к году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные OZON.

Аналитики объясняют это тем, что россияне готовятся к возможному дистанционному обучению из-за коронавируса и обустраивают рабочие места для детей.

Чаще всего для школьников младших классов заказываются парты с регулируемым наклоном столешницы, а также комплекты из парты и стула. Для старших детей приобретают офисные стулья и письменные столы. Популярны также корректоры для осанки, их спрос увеличился в 4,6 раз. Чаще стали покупать и настольные лампы, глобусы и канцелярские наборы.

В компании заметили, что прошлый всплеск на товары для обустройства рабочих мест приходился на последнюю декаду марта, в преддверии самоизоляции.

Ранее, 11 августа, сообщалось, что занятия в школах и вузах в России начнутся 1 сентября в привычном очном формате, будут соблюдаться все меры санитарной безопасности.