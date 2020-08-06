В Госдуме предложили увеличить выплаты ухаживающим за инвалидами гражданам

Депутаты от ЛДПР внесли в Государственную Думу законопроект, согласно которому неработающие россияне, ухаживающие за инвалидами, могут получить право на ежемесячные выплаты в размере десять тысяч рублей. Об этом сообщил один из авторов инициативы глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своём Telegram-канале.

Согласно документу, гражданам, которые занимаются уходом за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, государство будет ежемесячно выплачивать десять тысяч рублей с ежегодной индексацией. Депутаты от ЛДПР подчеркивают, что на данный момент за уход за некоторыми категориями инвалидов уже предусмотрены подобные выплаты, однако их размер не индексируется.

В то же время парламентарии отмечают, что сейчас компенсационные выплаты за уход за инвалидом I группы недопустимо низкие и составляют всего 1200 рублей.

Предусматривается, что в случае принятия федерального закона он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Ранее Счетная палата признала программу помощи инвалидам в России провалом. Анализ государственных обязательств в части улучшения жилищных условий российских инвалидов показал, что на сегодняшний день эти обязательства не выполнены. В ведомстве пояснили, что темпы предоставления господдержки на улучшение жилищных условий настолько низкие, что зачастую инвалиды просто не успевают реализовать свое жилищное право.