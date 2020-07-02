В России инвалидам упростили правила парковки

Людям с инвалидностью в России больше не требуется получать специальный знак «Инвалид» для подтверждения права на бесплатную парковку. Теперь номера их машин будут заноситься в специальный реестр, сообщили в пресс-службе Минтруда, передает «Интерфакс».

Так, человеку с инвалидностью нужно будет через портал госуслуг, кабинет Федерального реестра инвалидов или многофункциональный центр (МФЦ) подать заявление о включении транспортного средства в реестр. Внести в него можно только одно транспортное средство. Раньше для получения права на бесплатную парковку для инвалидов нужно было лично съездить в бюро медико-социальной экспертизы за знаком «Инвалид».

«Такой механизм упростит реализацию права инвалидов на парковку», — подчеркнули в Минтруде.

Другие изменения в правилах парковки для инвалидов вступили в силу также с 1 июля. Новый порядок предоставления парковочных мест, утвержденный главой правительства в феврале, подразумевает, что часть инвалидов III группы потеряет право на пользование бесплатными парковками. Об этом говорится в постановлении правительства.

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